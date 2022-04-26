Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar : Tek bir cent aldıysam Kızılay'da herkes yüzüme tükürsün

Ukrayna’nın dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olduğu Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar konuştu. Murat Özvardar, “Benim buradaki tek dahlim zor durumdaki bir ülkeye insani olarak yardımcı olmaktı” dedi.

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Vladimir Krakovetsky 7 Nisan’da Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak ülkesinin silah, miğfer ve çelik yelek alım satım işine girdiği Türk iş insanları tarafından 5 milyon dolar dolandırıldığını iddia etti.

Krakovetsky ifadesinde, savunma sanayi şirketi bulunan Koray Altınel, gazeteci Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar, Bülent Aygün, soyadını bilmediği Mehmet isminde bir kişi, yine ismini bilmediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalıştığını söylediği kişilerden şikayetçi oldu.

Murat Özvardar konuştu

İddialara konu olan Murat Özvardar, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Krakovetsky ile iletişime geçmesini şöyle açıkladı:

-“Ben, Krakovetsky’i tanımam. Ukrayna’nın Askeri Ataşesi benim kiracımdır. Kendisi, Ukrayna-Rusya savaşından ötürü zor durumda olduklarını, insani ihtiyaç malzemeleri ile silah, miğfer, çelik yelek gibi askeri malzemelere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Benden bu konuda referans olabileceği kişilerin olup olmadığını sordu. Bende yardımcı olmak için bakacağımı söyledim. Bu konuda iş yapan kişileri bulduktan sonra sadece bir kez Krakovetsky ile irtibata geçtim”

-“Ben ne Koray Altınel’i, ne Bülent Aygün’ü ne de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki kişiyi tanımam. Bu isimleri arkadaşım Mehmet Dağlar buldu ve Ukraynalılarla tanıştırdı. Benim bu olaydaki tek dahlim zor durumdaki bir ülkeye insani olarak yardımcı olmaktı”.

Ukraynalılarla Türk savunma sanayindeki isimlerin 7 Mart günü Ankara’daki Sıralı restoranda bir araya geldiğini belirten Özvardar, “Arkadaşım Mehmet Dağlar o gün beni oraya davet etti. Hem Ukraynalıları hem de dolandırıcılık olayında adı geçen Koray Altınel, Bülent Aygün’ü o gün ilk kez gördüm. Yemek yedikten sonra da müsaade isteyip kalktım” dedi.

Yüzüme tükürsünler

Kendisinin adı geçen isimlerle hiçbir irtibatının olmadığının altını çizen Murat Özvardar, “Bu kişilerle tek bir telefon görüşmem, mesajlaşmam, para alışverişim yok. Bu alışverişten tek bir cent aldıysam ve bu ortaya çıkarsa Kızılay meydanında herkes yüzüme tükürsün” diye konuştu.

Murat Özvardar “iyilikten maraz doğduğunu” belirterek, “Söylediğim gibi tamamen insani gerekçelerle bu işin içinde bulundum. En ufak bir ticari menfaatim yok” dedi.