Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat geçiren Sisi Seyhan Soylu'nun son haline bakın!
Al Sana Haber magazin programının moderatörü olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu bir süre önce programa ara verdiğini duyurmuştu. Sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Sisi'nin gerçek amacı ortaya çıktı! Meğer gençleşmek için programa ara vermiş.
Sisi lakaplı Seyhan Soylu, kırık kaburgası ve patlayan silikonları için ameliyat olacağını söylemişti. Meğer Filiz Akın'a benzemek için bıçak altına yatmış! 10 ameliyat birden geçiren Seyhan Soylu'nun değişimine ve harcadığı paraya inanamayacaksınız!
Sisi lakabıyla bilinen Al Sana Haber programının yorumcusu Seyhan Soylu, geçtiğimiz günlerde memesindeki silikonun patladığını duyurmuş ve birkaç ameliyat daha geçireceğini söyleyerek 1 ay boyunca ekranlardan uzak kalacağını belirtmişti.
Birçok takipçisi Seyhan Soylu'nun sağlığı ile ilgili ciddi bir sorun yaşadığını düşünse de işin aslı sonradan ortaya çıktı. Meğer Sisi lakaplı Seyhan Soylu gençleşmek için bıçak altına yatmış.
Yaptıracağı operasyonları 5 gün önce böyle tek tek sıralayan Seyhan Soylu hayranı olduğu Filiz Akın'a benzemek için ard arda operasyonlara girdi.