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Uyuşturucu satıcısı ablasını tehdit etti: Çıkacağım buradan bunu bil

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uyuşturucu satıcısı ablasını tehdit etti: Çıkacağım buradan bunu bil

Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan aralarında uyuşturucu kullananların da olduğu 7 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Zanlılardan biri cezaevinden yeni çıktığını ablasının sürekli kendisini ihbar ettiğini belirterek "Daha bir ay önce çıktım. Abla çıkacağım buradan bunu bil. Öz ablam bunu yapan. Güya benim iyiliğim için yapıyor” dedi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi ve Yeşilyurt Mahallelerinde “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları olduğu bilgisine ulaştı.

Polis yaptığı operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen karı-koca Muhammet A. (33) Çiçek A. (24), Ahmet A. (35) ile birlikte aralarında uyuşturucu kullananların da olduğu 7 zanlıyı yakaladı.

Zanlılardan karı-kocanın ev ve üst aramasında 91.41 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Ahmet A.’nın evinde 39 pakette 7.38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlılar sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Ahmet A. burada basın mensuplarına, “Allah belasını versin böyle bir aile olmaz olsun. Bir tane ablam var beni bütün memlekete reklam etti. Eve uyuşturucu atıp beni ihbar ediyor. Canı sıkıldıkça beni hapse attırıyor. Daha bir ay önce çıktım. Abla çıkacağım buradan bunu bil. Öz ablam bunu yapan. Güya benim iyiliğim için yapıyor” dedi.

Zanlı Ahmet A.’nın bir yıl öncede metamfetamin yakalattığı için cezaevine girdiği bir ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

Zanlılar sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan karı-koca ve Ahmet A. tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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