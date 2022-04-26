2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kabinede alınan bayram kararları

Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu Beştepe'deki kritik Kabine Toplantısı'yla netleşti. Saat 17:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda bayram tatili için uzatma kararı çıkmadı. Bayram tatili 9 gün olmayacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 24 Nisan 2022 pazartesi günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Saat 17:00'de başlayan toplantı gündeminde kritik konular vardı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusu da bu toplantıda masaya geldi.

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 1 Mayıs pazar gününe denk gelirken, bayram ise 2 Mayıs pazartesi, 3 mayıs salı ve 4 mayıs çarşamba günlerine denk düşüyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkabilmesi için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin hükümet tarafından resmi tatil ilan edilmesi gerekiyordu.

Kabinede Ramazan Bayramı için kararlar görüşüldü. Kamuoyunun beklediği Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ise kabul görmedi. Bayram tatili bu sene 3 gün ile sınırlı olacak. 9 günlük tatil yok.

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar

2022 Ramazan Bayramı için kamuya ait köprü ve otoyolların ücretsiz olması kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs 2022 saat 00.00’de 5 Mayıs 2022 saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi ücretli

Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak. Buna göre, Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN ve toplu taşıma 3 gün ücretsiz

Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.