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AK Parti'den Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit sözlerine tepki

AK Parti'den Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit sözlerine tepki

GEZİ Parkı davasında Osman Kavala başta olmak üzere çıkan cezalara tepki gösteren CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehdit eden sözlerine AK Parti'den tepki geldi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Mahkum olacaktır, hesap verecektir" sözlerine tepki gösterdi.

Çelik "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur." dedi.

Özgür Özel ne demişti?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı. Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" dedi.

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