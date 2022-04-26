Mars'ta ürkütücü deprem tam 94 dakika sürdü!

MARS'ta meydana gelen deprem tam 94 dakika sürdü. Insight uzay aracıyla yapılan incelemelere göre ürkütücü verilere ulaşıldı.

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Mars'ı inceleyen Insight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit edildi. Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.

Mars'ın en ilgi çekici özelliklerinden biri Dünya'da yaşadığımızdan farklı olmayan depremlerin varlığı. 2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu 'mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyorlar. Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit ettiler.

Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a. Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü. Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.

Bu depremlerin yeri de ilginç: InSight'ın temel aldığı gezegenin karşı tarafında, sözde gölge bölgesinde ortaya çıktı. Arazi aracı ve sensörleri ilk kez bu kadar büyük bir mesafe boyunca bir deprem kaydetti.