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Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmadı ama köprü ve otoyollar 5 gün ücretsiz

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmadı ama köprü ve otoyollar 5 gün ücretsiz

Ramazan Bayramı tatili için kabineden 9 gün tatil kararı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Bayram tatili 9 güne çıkarılmadı ama köprü, otoyol ve marmaray, izban, Başkentray bayramda ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Kamuya ait köprü ve otoyollar ücretsiz olurken, yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollar Osmangazi ve Çanakkale ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli olacak.

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Ramazan bayramı tatili için gözler hükümete ve kabine toplantısına dönmüştü. Kabineden beklenen 9 günlük bayram tatili kararı gelmezken, Ramazan Bayramı nedeniyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale köprüleri ise ücretli olacak. Yap -işlet devret ile inşa edilen otoyollardan da yine ücret alınmaya devam edecek.

Nereler ücretsiz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 30 Nisan 2022 saat 00.00’de 5 Mayıs 2022 saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi ücretli
Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak. Buna göre, Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN ve toplu taşıma 3 gün ücretsiz
Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile  belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.

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