Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden tezgah mı kuruldu? Elektrik tartışmasında bomba iddia...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez arasında elektrik kesintisi tartışması sürüyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin gerçekten kesildiğini ancak ziyarete gittiği evin elektriğiyle ilgili kendisine yanlış bilgi verilerek tezgah kurulmuş olabileceğine dikkat çekti.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik tarifelerine gelen yüksek zamları protesto etmek için başlattığı faturasını ödememe eylemi sonucu elektriğinin kesilmesi ve ardından elektriği kesilmiş vatandaşları ziyaret etmeye başlaması sonucu düştüğü durumu yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği son evde elektriğin kesik olmadığını söyleyen Fatih Dönmez ile yaşadığı polemikte Kılıçdaroğlu'nun yanıltılmış olabileceğini söyleyen Selvi, "Ama parti içinden birileri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tezgâh mı kurdu, diye düşünmeden de edemiyorum." dedi. Selvi yazısında şunları yazdı:

Tweet savaşı karşılıklı açıklamalara döndü. Keçiören Kaymakamlığı Güllü Konca’ya 2021 yılında 2 kez pandemi desteği yapıldığını, 2022 yılı şubat ayında da başvurusu üzerine 381 TL doğalgaz desteği verildiğini açıkladı. Açıklamalarda Güllü Demir ama abonelik Güllü Konca, isim kafanızı karıştırmasın. Abonelik Güllü Konca üzerine.

Güllü Konca isimli abonenin borcundan dolayı elektriğin kesildiğini gösteren tutanağı buraya koyuyorum.

Güllü Demir'in açıklaması

Tartışmalara konu olan Güllü Demir de bir açıklama ile bu tartışmada yerini aldı. “Elektriğim kesikti. Dün gene Başkan evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı” dedi.

Ankara’nın elektriğini sağlayan Başkent Elektrik bu tartışmaların içine girmedi. Ama sonunda bir açıklama yaptı. “24.04.2022 tarihinde yapılan saha tespitine ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre 23.04.2022 tarihinde, ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı” denildi.

Yani Fatih Dönmez haklıymış. Elektrik varmış ama Kılıçdaroğlu yalan mı söyleyecek? O anda oturduğu evde elektrikler açık değilmiş.

Başkent Elektriğin açıklaması devam ediyor. “Söz konusu tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır.”

Şimdi tartışmaya nokta koyacak belgeyi yayınlıyorum. Başkent Elektrik’te borcundan dolayı elektrik kesilecekse de tutanak tutuluyor. Borcu ödenmişse, abonenin elektriği açılacaksa da tutanak tutuluyor. Kılıçdaroğlu’nun 4 aydır elektrikleri kesik diye açıkladığı Güllü Konca’nın (Demir) evinin elektriği ise 5 Nisan 2022 tarihinde açılmış. Yani 5 gün kesik kalmış. İşte açma tutanağının belgesi: