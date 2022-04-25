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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret artışına pozitif yaklaşım

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret artışına pozitif yaklaşım

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini vurgulayarak asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılmasına sıcak baktıklarına söyledi.

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan BloomberHT ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Faiz, enflasyon ve asgari ücrete ilişkin konuşan Turan, vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Asgari ücret artışına sıcak bakıyoruz"
Turan, asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılmasına sıcak baktıklarını ifade etti. Asgari ücretin güncellenmesiyle ilgili hükümetle görüşmeyi düşündüklerini de sözlerine ekleyen Turan, "Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı." dedi.

"Hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz, gereken yapılmalı"
Orhan Turan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Gençlerin hayallerini hayata geçirecekleri ortam oluşturmalıyız. Türkiye yetenek havuzunu kaybetmemeli. Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz."

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