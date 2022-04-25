Yerli İHA'ların başarısını küçümseyen İYİ Partili Aytun Çıray'a Mustafa Varank'tan tokat gibi cevap

İnsansız hava araçlarının (İHA) mucidinin Bayraktar olmadığını söyleyen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mandacı zihniyetin bu durumu anlayamayacağını ifade etti.

Abone ol

Türkiye'nin ürettiği milli insansız hava araçları (İHA) tüm dünyada övgüyle bahsedilmeye devam ediliyor. Türkiye'deki muhalefet ise üretilen yeni nesil İHA ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik olumsuz söylemlerine devam ediyor.

"Bayraktar'ın İHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da İHA/SİHA'ların ilk yapımının 1916'ya dayandığını söyleyerek olumsuz eleştirilerde bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Çıray, "İlk İHA 1916'da yapıldı. Jet motoru olan ilk model 1955'de yapıldı. 1980-90'larda küçültüldü. Türkiye'nin ilk yerli insansız hava aracı TUSAŞ İHA-X1 Şahit'i yaptı. 1995'de Keklik kullanıldı. Yani Bayraktar İHA/SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır. Ah paşalar ah!" ifadelerini kullandı.

"Mandacı zihniyetin anlamasını kimse beklemiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aytun Çıray'ın iddialarına cevap verdi. Çıray'ın yorumunu 'mandacı zihniyet' olarak eleştiren Bakan Varank, "Otomobil de 140 sene önce icat edildi ama otomotiv endüstrisindeki devrimi geliştirdiği teknolojiyle Elon Musk yaptı. Bayraktar'ın geliştirdiği, sofistike otonom teknolojilere sahip, savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" dedi.