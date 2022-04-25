100 milyon tavuk kafeslerde eziyet çekiyor Yumurta ve tavuk üretiminin korkunç yüzü

Tavuk üretiminde en çok uygulanan yöntemlerden olan kafes tavukçuluğuna hayvanlara eziyet edildiği yönünde eleştiriler geliyor. Yumurta için yetiştirilen 120 milyon tavuktan 100 milyonu kafeslerde hapsediliyor. Ömürlerini A4 kâğıdından daha küçük bir alanda geçirmeye mecbur bırakılan tavukları kafeslerden kurtarmak için çalışan Kafessiz Türkiye, Tatil Karnesi raporunu açıkladı.

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Kafes tavukçuluğu, endüstriyel hayvancılık uygulamaları arasında hayvanlara en çok eziyet eden yetiştirme yöntemi. Ülkede yumurta için yetiştirilen 120 milyon tavuk var ve 100 milyon kadar tavuk, yumurta endüstrisinin kârlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsediliyor. Bu sayının ne kadar büyük olduğunu anlamak için bir karşılaştırma yapmak gerekirse, sokak hayvanlarının sayısı tahminlere göre 8 milyon civarında. Yani ülkemizde kafeslerde eziyet gören hayvanların sayısı, sokak hayvanı sayısının 12 katından daha fazla.

Otel ve konaklama sektörü, yumurta tüketiminin en fazla olduğu alanlardan biri. Yumurtası için hınca hınç dolu kafeslere hapsedilen tavukları kafeslerden kurtarmak için çalışan Kafessiz Türkiye, otel ve konaklama sektörüne yönelik rapor hazırladı. Otel zincirlerinin hayvan refahı politikaları üzerine hazırladığı Tatil Karnesi isimli raporun tanıtımı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Rapora göre kafes yumurtasını terk etme üzerine en büyük ilerleme kaydeden sektör de otelcilik sektörü. Türkiye’deki en büyük 12 otel zincirinden 8’inin kafes yumurtasını tedarik zincirlerinden çıkarmak üzere taahhüt yayınladıkları belirtilirken Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan, “Hepimiz bize otellerde, restoranlarda, marketlerde servis edilen ürünlerin ne şekillerde üretildiğini bilmek istiyoruz ve bunu bilmeye hakkımız var” dedi.

Eziyet çeken tavuklar

Beş yıldızlı otellerin vaatlerine bakıldığında ‘ayrıcalıklı’, ‘büyüleyici’, ‘gurme lezzetler’ gibi şaşaalı ifadelerin yer aldığını ancak bu sıfatları kullanmanın bedava olduğunu ifade eden Kaplan, şöyle devam etti:

“Bugün hâlâ geceliği bin liradan fazla olan bazı otel zincirlerinin kafeslerde yetiştirilen tavuklardan elde edilen 3 numaralı yumurta kullandığını görüyoruz. Bazı otellerde, beş yıldızlı suitlerde kahvaltı yaptığınız zaman bu yumurtalar kafeslerde eziyet çeken tavuklardan geliyor ve burada inanılmaz bir çelişki var. En büyük 12 otel zincirinden hangilerinin kafes yumurtasını kullanmayı bırakacağına yönelik taahhütleri var, hangileri ise bu konuda herhangi bir adım atmaktan çekindi? Bunları tatilkarnesi.com sitesinde görebiliyoruz ve bu sayede insanlar aslında açık büfelerde kendilerine ne servis ediliyor, yüksek paralar ödedikleri ürünler gerçekten kaliteli mi sorularına en sonunda yanıt bulabilecekler.”

Tüketiciler iyileştirme talep ediyor

Öte yandan tatilkarnesi.com isimli internet sitesinde kamuoyuna açılan rapor, hangi otellerin endüstriyel kafeslerden gelen yumurtaları mutfaklarından çıkarmayı taahhüt ettiğini ortaya koyuyor. Otel ve konaklama sektörü, yumurta tüketiminin en fazla olduğu alanlardan biri. Rapora göre ülkemizde kafes yumurtasını terk etme üzerine en büyük ilerleme kaydeden sektör de otelcilik sektörü.

Tüketiciler de hayvanların refah şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor. KONDA’nın 2021 yılı Ocak ayında yaptığı araştırmada tüketicilerin yüzde 82’si tavukların endüstriyel kafes sisteminde yetiştirilmesini doğru bulmadığını belirtiyor.

Oteller, taahhüt verdikleri zaman, belli bir tarihten itibaren operasyonlarında kullandıkları tüm yumurtaları kafessiz sistemden tedarik edeceklerini halka açık bir şekilde beyan etmiş oluyorlar. Yurttaşlar, tatilkarnesi.com’dan taahhüt veren otellere ulaşabildikleri gibi henüz taahhüt yayımlamamış olan otelleri de görebiliyor ve tüm otellerin kafes eziyetine son vermesini sağlamak için imza kampanyasına katılabiliyorlar.