Taraftarın şampiyonluk heyecanı! Trabzonspor maç bileti 5 dakikada bitti

Trabzonspor'un 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri rekor sürede tükendi.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri saat 13.00'de satışa sunulmasıyla bitmesi bir oldu.

Trabzonspor'un sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra bitti. Bordo mavililer ligin evinde Antalyaspor karşısında bir puan alması durumunda 37 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor Kulübünün, Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklamasının ardından bekleyişe başlayan bordo-mavili taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinde yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 5 dakika sonra biletlerin tükendiği bilgisi verildi.

Bilet fiyatları şu şekilde belirlenmişti:

VIP Platinum: 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı: 2.000 TL

Doğu: 1.250 TL

Fırtına: 750 TL

Kale Arkası: 500 TL