Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53 oy alacak AK Parti'den dikkat çeken anket

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53'ün üzerinde oy alarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanacağını söyledi.

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Gazeteci Esra Elönü’nün programına katılan AK Parti’li Hamza Dağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 53’ün de üzerine bir oyla seçimi tekrar kazanacağını savundu.

AK Parti’de tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan yardımcısı olan Hamza Dağ seçim anketlerinden alınması gereken noktaların alındığını ifade ederken “Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.” Diye konuştu.

24 TV ekranlarında yayınlanan “Arafta Sorular”da konuşan Yardımcısı Hamza Dağ programın devamında Seçim anketleri hakkında da “Anket dediğimiz olay partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir. Evet orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız” ifadelerini kullandı.