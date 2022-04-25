Hac ve umrede yeni dönem TÜRSAB'dan açıklama

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve BTK Başkanları, TÜRSAB İstanbul Asya Bölge Temsil Kurulunun düzenlediği iftar yemeği programında seyahat acentası temsilcileriyle bir araya geldi.

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Hac ve umre turizmi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, seyahat acentalarının haklarının korunması üzerine alınan kararları açıkladı.

Bu devrim niteliğinde büyük bir karardır

“Uzun bir hasretin ardından hac ve umre açıldı. Hac ve umre acentalarımıza bunun dışında müjdeli haberlerimiz de var. 19 Nisan 2022 tarihinde Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, seyahat acentalarımızın haklarının korunması ve çıkarlarının gözetilmesi adına çok önemli kararlar alındı. Umrede yeni bir dönem başlıyor. Sektörün 20 yıldır konuştuğu ancak bir türlü çözüme kavuşturulamamış, kangrene dönmüş bir yarası vardı. Artık çözüme kavuşturuldu.

Bundan böyle tur maliyetinin altında satış yapmak isteyenlere müsaade edilmeyecek. Yapacak olanlara da ciddi yaptırımlar uygulanacak. Bu, devrim niteliğinde büyük bir karardır.”

Munazzım görevlisi vize sorunu çözüldü

Hac ve umre turizmi ile ilgili olumlu gelişmelere bir yenisini ekleyen Bağlıkaya, “Munazzım görevlisi vizeleri sorunu da çözüldü. Yıllardır munazzım görevlilerine, ancak hacdan önceki işlemleri tamamlayabilmelerine imkân veren bir defaya mahsus olmak üzere ve hac dönemini kapsamayan sınırlı bir vize verilmekteydi. Hac döneminde bu görevlilerin orada bulunmaları mümkün olamıyordu. İlk defa bu sene munazzım görevlileri, hac vizeleriyle olması gerektiği gibi hacılarla birlikte kutsal topraklarda olacaklar. Vize alabilmek için yüksek miktarda ücretler ödemelerine, hacıların yanına ulaşabilmek için çeşitli zahmetler ve eziyetler çekmelerine gerek kalmayacak.

Umre seyahatleri için pasaport başvurularında kolaylık

Ayrıca, son günlerde yaşanmakta olan pasaport işlemlerindeki uzun süreli gecikmelerle ilgili olarak umre yolcularının etkilenmemesi adına ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Konunun önemi ve yaşanabilecek mağduriyetler kendilerine izah edildi. Gerçekleştirilen bu görüşmeler neticesinde, başvuranın pasaport başvurusu esnasında ilgili görevliye umreye gideceğini ifade ederek durumunun aciliyetini belirtmesi halinde pasaportunun aynı gün kargoya verileceği ve bu hususla ilgili olarak hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına müsaade edilmeyeceği belirtilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, son olarak “Bu güzel akşamda Türk Hava Yolları hizmet bedellerinin yükseltilmesi konusundaki müjdeli haberi de sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Birliğimiz çalışmaları neticesinde 15-20 TL düzeyinde bulunan Türk Hava Yolları hizmet bedelleri 50 TL seviyesine çıkartıldı. Bu çalışmaların ikinci aşamasını oluşturacak hizmet bedellerinin segment başına alınması düzenlenmesi de THY tarafından yapılan sistemsel testlerin tamamlanmasından sonra en kısa sürede uygulamaya koyulacak” cümleleriyle THY-TÜRSAB iş birliğinin önemine dikkat çekti.