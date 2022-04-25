Zekat hesaplama 2022 diyanet nasıl yapılır hesaplama ekranı

İslam'ın üçüncü şartı olan zekat bir müslüman için çok önemlidir. Zengin olanların malının üzerinden belirli bir hesap yapılarak yoksullara, ihtiyaç sahiplerine verilir. Peki Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala zekat kimlere kimlere verilir, zekat nasıl hesaplanır? işte zekat hesaplama ve kimlere zekat verilebileceğine dair merak edilenler...

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Ramazan ayının artık sonlarına gelirken bu ayı hakkıyla geçiren müslümanlar zekat ne zaman verilir, zekat hesaplaması nasıl yapılır araştırması yapmaya başladı. Zengin olanların malının üzerinden belirli bir hesap yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ödenmesi durumu olan zekat İslam'ın şartlarından üçüncüsüdür. İmkanı olan her müslüman zekat vermelidir. Peki zekat kimlere kimlere verilir, zekat nasıl hesaplanır? işte zekat hesaplama ve kimlere zekat verilebileceğine dair merak edilenler...

Zekat ibadetini gerçekleştirmek için hazırlanan vatandaşlar birçok soruya cevap arıyor. Zekat verecek kişiler merakla zekatın kimlere verileceğini ve zekatın nasıl hesaplanacağını araştırıyor.

Zekat nasıl hesaplanır: Türk Diyanet Vakfı’nın zekat hesaplama sistemi üzerinden ne kadar zekat verilmesi gerektiğini anında öğrenebilirsiniz. İşte 2020 zekat hesaplama işlemleri…

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Zekat ne zaman verilir: Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur.

Zekat kimlere verilir: Zekâtın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.