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Dünyanın en yaşlı kadını 119 yaşında öldü! Böyle iletişim kuruyordu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünyanın en yaşlı kadını 119 yaşında öldü! Böyle iletişim kuruyordu

 Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119 yaşında hayatını kaybetti.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019'da "dünyanın en yaşlı kişisi unvanı" verilen Tanaka'nın öldüğü belirtildi.

Fukuoka eyaletinde bakımevinde hayatını sürdüren Tanaka, mimikleri yoluyla yerleşke personeliyle iletişim kuruyordu.

Ocak 2022'de 119 yaşına giren Tanaka'nın, yapbozları çözdüğü, çikolata ve gazlı içecekler tükettiği bildirilmişti.

9 kardeşin 7'ncisi olarak 2 Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlu, 1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşı'nda cepheye gönderilmişti.

"Modern Japonya" olarak bilinen 1867 sonrası dönemin dört İmparatoru "Meiji, Taişo, Şowa, Heisei" dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun "Reiwa" dönemine erişmişti.

Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Çiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment oldu.

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