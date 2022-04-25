BIST 2.458
DOLAR 14,77
EURO 15,87
ALTIN 910,20
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Lozan Barış Antlaşması'nda gizli madde var mı? 2023'e kadar yasak var mı? CİMER açık açık cevapladı

Lozan Barış Antlaşması'nda gizli madde var mı? 2023'e kadar yasak var mı? CİMER açık açık cevapladı

LOZAN Barış Antlaşması'nda gizli madde var, Türkiye madenlerini çıkaramıyor, 2023'te o gizli madde kalkacak" efsanesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) soruldu. Bir vatandaş CİMER'e Lozan Anlaşması'nda gizli madde olup olmadığını sordu. CİMER'den gelen yanıtta "Gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır" denildi.

Abone ol

Bir efsane daha çöktü... Bahtiyar Süha Keskin isimli kişi, Lozan Barış Andlaşması'nda Türkiye'nin maden çıkarmasına engel olan bir madde olup olmadığını CİMER'e sordu. CİMER Hukuk Müşavirliği'nden Keskin'e gönderilen cevap "2023'e kadar Türkiye'nin madenlerini çıkarması yasak" efsanesini bir kez daha yerle bir etti. İşte CİMER'in o cevabı:

Gizli madde de maden çıkarmaya engel bir madde yok!
- Sayın Bahtiyar Süha T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CIMER)' ne 20.03.2022 tarihinde yapmış olduğunuz 2201301208 sayılı başvurunuz incelenmiştir. Lozan Barış Andlaşmasında gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır.

Lozan Anlaşması maddeleri her yerde var
- Lozan Barış Anlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesinde bulunan Kaynaklar / Kurucu Andlaşmalar linkinden ulaşılabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.
Kadir Yankı Kocaefe"

Gizli madde yokmuş başkanım...
Başvurusunun sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Bahtiyar Süha Keskin isimli vatandaş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı da etiketleyerek, "Lozan Antlaşması'nda gizli madde ve maden çıkartmamıza engel olan herhangi bir madde yokmuş başkanım" notunu düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya, başarısız oluyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya, başarısız oluyor
Ukrayna duyurdu! Rus ordusunun kayıplarına bakın
Ukrayna duyurdu! Rus ordusunun kayıplarına bakın
Bayram tatili kaç gün olacak birleştirildi mi 9 gün resmi açıklaması
Bayram tatili kaç gün olacak birleştirildi mi 9 gün resmi açıklaması
Sağlıkçılar sedyelerle barikat kurdu Lice'de hastane savaş alanına döndü
Sağlıkçılar sedyelerle barikat kurdu Lice'de hastane savaş alanına döndü
KYK bursları yattı mı bayram öncesinde ne zaman yatacak?
KYK bursları yattı mı bayram öncesinde ne zaman yatacak?
12 yıllık gizemli olay! Balkonda yatarken kayboldu 'ne yaptıysa eşim yaptı' dedi: Hipnoz önerisi...
12 yıllık gizemli olay! Balkonda yatarken kayboldu 'ne yaptıysa eşim yaptı' dedi: Hipnoz önerisi...
Tokatlı çift 10 yıldır gönüllü olarak türbenin bakımını yapıyor
Tokatlı çift 10 yıldır gönüllü olarak türbenin bakımını yapıyor
Aşılamayla ilgili eczacılardan çağrı: Ailelerin kararına bırakılmasın!
Aşılamayla ilgili eczacılardan çağrı: Ailelerin kararına bırakılmasın!
Celal Al Diriliş Ertuğrul'daki rolü hangisi? Celal Al kimdir aslen nereli, yaşı kaç?
Celal Al Diriliş Ertuğrul'daki rolü hangisi? Celal Al kimdir aslen nereli, yaşı kaç?
Amerikalı caz sanatçısı halk ozanlarının eserlerini İngilizce yorumluyor
Amerikalı caz sanatçısı halk ozanlarının eserlerini İngilizce yorumluyor