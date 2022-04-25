Lozan Barış Antlaşması'nda gizli madde var mı? 2023'e kadar yasak var mı? CİMER açık açık cevapladı

LOZAN Barış Antlaşması'nda gizli madde var, Türkiye madenlerini çıkaramıyor, 2023'te o gizli madde kalkacak" efsanesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) soruldu. Bir vatandaş CİMER'e Lozan Anlaşması'nda gizli madde olup olmadığını sordu. CİMER'den gelen yanıtta "Gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır" denildi.

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Bir efsane daha çöktü... Bahtiyar Süha Keskin isimli kişi, Lozan Barış Andlaşması'nda Türkiye'nin maden çıkarmasına engel olan bir madde olup olmadığını CİMER'e sordu. CİMER Hukuk Müşavirliği'nden Keskin'e gönderilen cevap "2023'e kadar Türkiye'nin madenlerini çıkarması yasak" efsanesini bir kez daha yerle bir etti. İşte CİMER'in o cevabı:

Gizli madde de maden çıkarmaya engel bir madde yok!

- Sayın Bahtiyar Süha T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CIMER)' ne 20.03.2022 tarihinde yapmış olduğunuz 2201301208 sayılı başvurunuz incelenmiştir. Lozan Barış Andlaşmasında gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır.

Lozan Anlaşması maddeleri her yerde var

- Lozan Barış Anlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesinde bulunan Kaynaklar / Kurucu Andlaşmalar linkinden ulaşılabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Kadir Yankı Kocaefe"

Gizli madde yokmuş başkanım...

Başvurusunun sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Bahtiyar Süha Keskin isimli vatandaş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı da etiketleyerek, "Lozan Antlaşması'nda gizli madde ve maden çıkartmamıza engel olan herhangi bir madde yokmuş başkanım" notunu düştü.