Celal Al Diriliş Ertuğrul'daki rolü hangisi? Celal Al kimdir aslen nereli, yaşı kaç?

Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Celal Al, ABD'de yaptığı Türk bayraklı eylem ile günün konusu oldu. Gösteri yapan Ermenilerin karşısına Türk bayrağı ile dikilen Celal Al'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Celal Al kimdir aslen nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Celal Al ABD'de yaptığı tek kişilik Türk bayraklı eylemi ile gündem oldu. Ermenilerin provokatif eylemlerine bozkurt işaretiyle karşılık veren oyuncu Al, 'Ne mutlu Türküm diyene!' sözleriyle haykırdı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntülere, 'Bir Türk cihana bedel.' yorumu yapıldı. Bu gelişmenin ardından Celal Al kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı soruları merak edildi.

Celal Al kimdir: Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğmuştur. Celal Al 185 cm boyunda ve 87 kilodur.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Abdurrahman Alp karakterini canlandırmıştır.

Ermenilerin provokatif eylemlerine bozkurt işaretiyle karşılık veren oyuncu Al, 'Ne mutlu Türküm diyene!' sözleriyle haykırdı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntülere, 'Bir Türk cihana bedel.' yorumu yapıldı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Ermenilerin karşısına dikildi: Provokatörlere bozkurt işaretiyle karşılık verdi

ABD'nin New York kentindeki Türkiye konsolosluğu önünde toplanan Ermenilerin, 1915 olaylarının yıl dönümü gerekçesiyle düzenledikleri protesto gösterisine bir Türk damga vurdu. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al, sırtına bağladığı Türk bayrağı ile Ermenilerin karşısına dikildi. Ermenilerin provokatif eylemlerine bozkurt işaretiyle karşılık veren oyuncu Al, 'Ne mutlu Türküm diyene!' sözleriyle haykırdı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntülere, 'Bir Türk cihana bedel.' yorumu yapıldı.