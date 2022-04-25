BIST 2.456
DOLAR 14,77
EURO 15,87
ALTIN 910,30
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig'e yükseldi taraftar yollara döküldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig'e yükseldi taraftar yollara döküldü

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi sezonun bitimine 2 hafta kala garantileyen Sakaryaspor'un taraftarları kentte büyük sevinç yaşadı.

Abone ol

Antalya'daki maçın bitiş düdüğüyle beraber Sakarya'daki taraftarlar kent merkezindeki Çark Caddesi'nde toplandı.

Burada meşale yakan taraftarlar Demokrasi Meydanı'na kadar alkışlarla yürüdü.

Bazı taraftarlar da araçlarla konvoy oluşturup kentte tur attı.

Taraftar Vedat Dizdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar özlemini çektikleri bir mutluluğu yaşadıklarını belirterek "Bu şampiyonluğu gerçekten bu şehir çok istiyordu. Artık bir üst lige çıkmamız gerekiyordu. Şu anda tarif edebilecek bir şeyde değiliz, daha o mutluluğu yaşayamadık." diye konuştu.

Taraftar Fatih Özcan da Sakarya'da çok galibiyetler, şampiyonluklar gördüğünü belirterek, "Burada 4 büyükleri yendiğimiz günleri gördük. inşallah o günleri de göreceğiz tekrar. Çok üzüldük, çok bekledik, en çok biz mutlu olacağız." şeklinde konuştu.

Taraftar Talha Bayraktar da "Play-off finallerine çok gittik. Çok acılar çektik, çok ağlayarak geri döndük. Artık sevinme zamanımız gelmişti. Mutluyuz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
AK Parti'den Garo Paylan için dokunulmazlığın kaldırılması teklifi
AK Parti'den Garo Paylan için dokunulmazlığın kaldırılması teklifi
Kocaeli'nde "6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel birliktelik teklif etti" iddiası
Kocaeli'nde "6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel birliktelik teklif etti" iddiası
Celal Al kimdir ABD'de Ermenilerin karşısında durdu Celal Al aslen nereli?
Celal Al kimdir ABD'de Ermenilerin karşısında durdu Celal Al aslen nereli?
Güven endeksi hizmet, ticaret ve inşaat sektöründe arttı
Güven endeksi hizmet, ticaret ve inşaat sektöründe arttı
Seda Sayan oğlu Oğulcan'ın babası kimdir Seda Sayan kaç yaşında anne oldu?
Seda Sayan oğlu Oğulcan'ın babası kimdir Seda Sayan kaç yaşında anne oldu?
ABD'li bakanlar Kiev'de Zelenski  ile görüştü
ABD'li bakanlar Kiev'de Zelenski  ile görüştü
Bakanlık onayladı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez vazgeçti FETÖ'den içeridelerdi
Bakanlık onayladı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez vazgeçti FETÖ'den içeridelerdi
5 TL madeni ve 500 TL kağıt para geliyor! Türk lirası için alınan karar gündem oldu
5 TL madeni ve 500 TL kağıt para geliyor! Türk lirası için alınan karar gündem oldu
Hulusi Akar'dan 'sözde Ermeni soykırımı' iddialarıyla ilgili sert tepki
Hulusi Akar'dan 'sözde Ermeni soykırımı' iddialarıyla ilgili sert tepki