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65 yaşındaki kadın fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

65 yaşındaki kadın fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

TEKİRDAĞ’da bir adrese fuhuş operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar arasında birinin 65 yaşında olması dikkat çekti.

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İsmetpaşa Mahallesi’nde bir adreste fuhuş yapıldığını tespit eden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bahse konu adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1’i yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. 65 yaşında M.P. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu G.N. sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

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