65 yaşındaki kadın fuhuş operasyonunda gözaltına alındı
TEKİRDAĞ’da bir adrese fuhuş operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar arasında birinin 65 yaşında olması dikkat çekti.Abone ol
İsmetpaşa Mahallesi’nde bir adreste fuhuş yapıldığını tespit eden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bahse konu adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1’i yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. 65 yaşında M.P. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu G.N. sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne gönderildi.