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ABD'li bakanlar Kiev'de Zelenski  ile görüştü

ABD'li bakanlar Kiev'de Zelenski  ile görüştü

ABD'li iki bakan, Ukrayna temasları çerçevesinde Zelenski ile bir araya geldi. Kiev'den yapılan açıklamada, görüşmenin verimli geçtiği belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin’in Kiev’e geldiğini belirterek, "Bugün Amerikalılar Kiev’de. Evet, Devlet Başkanı (Zelenski) ile görüşüyorlar" dedi.

Ziyaretin detayları açıklanmadı
Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

Savaşın başından bu yana en üst düzey ziyaret
Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.

Zelenski görüşmeyi değerlendirdi
Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in kritik dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna için değerli ve önemli olduğunu kaydetti. Ukrayna'ya yardımları için ABD'ye teşekkür eden Zelenski, "Blinken ve Austin'le, Ukrayna'ya yönelik savunma yardımları, mali destekleri ve güvenlik garantilerini ve Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüştük" bilgisini verdi.

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