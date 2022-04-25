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5 TL madeni ve 500 TL kağıt para geliyor! Türk lirası için alınan karar gündem oldu

5 TL madeni ve 500 TL kağıt para geliyor! Türk lirası için alınan karar gündem oldu

TÜRKİYE'deki yüksek enflasyon, hayat pahalılığı artarken Türk Lirası da her geçen gün biraz daha değer kaybetmeye devam ediyor. İşte bu ortamda halihazırda en yüksek kağıt banknot olan 200 Türk Lirası'nın yerini 500 TL'ye devretmeye hazırlanıyor. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu paylaştı.

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Piyasada şu anda 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL bulunuyor. En büyük madeni para ise şu anda 1 TL. İşte bu paralara yenilerinin ekleneceği iddia edildi ve Merkez Bankası'nın bu konuda hazırlık yaptığı belirtildi. İddia Merkez Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'dan geldi. 

Bugün alacağınız her şey yarına göre ucuz!
Babuşçu, bugün yaptığı bazı paylaşımlarda, "Yüksek enflasyon ortamında bugün satın alınmayan malın fiyatı, gelecekte çok büyük olasılıkla artacak ama gelirler aynı oranda artmayacağından, bugün satın almak her zaman daha kârlı." dedi.

Kağıt 500 TL, demir 5 TL geliyor
Babuşçu'nun asıl iddiası ise piyasaya yeni paraların basılacağı yönündeydi. Babuşçu,  "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı...." paylaşımında bulundu. 

Merkez Bankası'nın 'zorunlu karşılık' kararı neyi amaçlıyor?
Merkez Bankası'nın dün aldığı zorunlu karşılık oranların değiştirilmesiyle ilgili kararı da değerlendiren Şenol Babuşçu, Merkez Bankası;
-Enflasyon artışından tedirginlik duyuyor,
-Cari açıktaki artıştan korkuyor,
-Kredilerdeki artıştan rahatsız oluyor,
-Kur sıçramasından çekiniyor, Onun için ticari kredilere % 10 zorunlu karşılık getirdi.
Teşhis doğru ama reçete yetersiz. Bu durumda politika faizi silahını kullanamıyor. O zaman kredi-mevduat faizlerindeki sınırlamaları kaldırsın. Serbest bıraksın..." paylaşımında bulundu.

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