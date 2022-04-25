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Milan son dakika gölüyle İnter'den liderlik koltuğunu geri aldı

Milan son dakika gölüyle İnter'den liderlik koltuğunu geri aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 34. haftasında Milan, Lazio'yu deplasmanda 90+2'de gelen golle 2-1 yendi.

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Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile puan tablosunda üst sıralara yaklaşmaya çalışan Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 4. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başında Milan, 50. dakikada Fransız Olivier Giroud'nun golüyle eşitliği sağladı.

Konuk takım, Sandro Tonali'nin ile 90+2. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

Milan, rakibi Lazio'yu uzatmalarda gelen golle 2-1 mağlup ederek, puanını 74'e yükseltti. Kırmızı-siyahlı takımın ligde yenilmezlik serisi de 12 maça çıktı.

Milan bu galibiyetle, dün oynadığı maçı kazanan şampiyonluk yolundaki rakibi Inter’den liderlik koltuğunu da geri aldı. 72 puanlı 2. sırada yer alan Inter’in halen 1 maç eksiği bulunuyor.

Lazio ise ligde 10. yenilgisini alırken, 56 puanla 7. sırada kaldı.

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