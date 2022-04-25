Ankara'da uçurtma uçururken küçük çocuk dehşeti yaşadı
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde arkadaşlarıyla uçurtma uçururken sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğrayan 8 yaşındaki Burak Şekerci, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuğun bağırma sesini duyan bir çoban Şekerci’yi köpeklerden kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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