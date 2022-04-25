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Kayıp olarak aranan kişi korkunç halde bulundu! Ekipler çıkardı

Kayıp olarak aranan kişi korkunç halde bulundu! Ekipler çıkardı

SAMSUN'da miras meselesi yüzünden akrabasını öldüren şahıs, daha sonra oğullarının da yardımıyla öldürdükleri kişiyi toprağa gömdü. Ceset gömüldüğü yerden çıkartılarak otopsi için morga kaldırıldı.

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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Kavacık Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Bilhan Ö.'nün yakınları kayıp olduğuna dair jandarmaya başvurdu. Jandarma JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada Bilhan Ö.'yü aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı K.B.'nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları tarafından da ormanlık alana gömüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili K.B., oğulları H.B. (35) ve A.B. (38) gözaltına alındı. Ceset gömüldüğü yerden çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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