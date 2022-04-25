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 Lice’de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Polisin silahını almaya kalktılar

 Lice’de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Polisin silahını almaya kalktılar

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı sırasında hasta yakının görevli polisin belinden almak istediği tabanca ateş aldı. Kurşunların ambulans ve hastaneye isabet etiği görülürken, yaşanan saldırı ölen ya da yaralanan olmadığı saldırıda hastane savaş alanına döndü. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi acil servisine elektrik çarpması sonucu ölü olarak getirilen Cüney Yaruk (31) isimli hastanın yakınları acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından da fiziki olarak saldırdı.

Polisin belinden silahını almaya kalkıştılar
Yaşanan arbede sırasında ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı.

Sağlık çalışanları ayağa kalktı
Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hekim-Sen, “Lice Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından ateş açılmış, şans eseri yaralanan olmamıştır. Temsilcimiz ile iletişime geçen hukuk birimimiz gerekli desteği vereceğini iletmiştir. Bu sefer şans eseri kimse zarar görmedi peki ya gelecek sefer?” ifadelerini kullandı.

Yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs Emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice’deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimi olanlara hatırlatıyorum, bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi”

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