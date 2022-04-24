Rusya'dan nükleer gözdağı! İngiltere'yi haritadan silebilir

RUSYA, Ukrayna'ya karşı saldırılarını artırırken Batı ile arasındaki gerilimi de zirveye çıkaracak bir adım attı. Nükleer başlık taşıyabilen 'Satan 2' füzesinin sonbaharda konuşlandıracağı açıklandı. İngiltere büyüklüğünde bir alanı haritadan silebilen füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

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RUSYA ile Batı, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor. Rusya'dan gelen son hamle ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rusya'nın sonbaharda ABD'yi vurabilecek kapasitedeki nükleer füzelerini test edeceği açıklandı.

New York Post'ta yer alan habere göre Rusya uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, 'Satan 2' adı verilen füzeler ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Rogozin, Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını söyledi.

"İngiltere'yi haritadan silebilir"

Aynı haberde füzenin İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede olduğu bilgisine yer verildi. Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtildi. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de verilen bilgiler arasında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip. Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor.