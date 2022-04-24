Devlet Başkanı Putin emri verdi! Rusya her yerde o birlikleri arıyor

UKRAYNA'daki savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. 'Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel istihbarat servisi' olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi, Ukrayna'daki iki birliğin peşine düştü.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali pek de Moskova'nın istediği istikamette ilerlemiyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden savaşta ciddi kayıplar veren Rusya'dan dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi. Devlet medyası, İngiliz özel kuvvetlerinin savaş bölgelerinde sağlık görevlisi olarak gizli görev yaptığını iddia etti.

'Putin'in kişisel istihbarat servisi' olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi söz konusu birliklerin peşine düştü. Yapılan resmi açıklamada İngiliz özel kuvvetlerinin Lviv'de faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı bilgisine yer verildi. Söz konusu iddiayı araştıracak komiteye Putin'in üniversiteden sınıf arkadaşı olan Rusya'nın en iyi suç araştırmacısı Alexander Bastrykin başkanlık ediyor.

Rus basını ise İngiliz özel kuvvetlerinin sabotaj ve gerilla savaşı yürüttüğünü yazdı. Aynı haberlere göre Rusya, soruşturmasını yakalanan Ukrayna birliklerinden aldığı bilgilere dayandırıyor. Bir Kremlin Soruşturma Komitesi kaynağı konu ile ilgili, "Büyük olasılıkla bu ekipler Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının faaliyetlerini koordine etme becerilerini ve verimliliğini artırmak için geldiler" dedi.