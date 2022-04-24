BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  DÜNYA

Devlet Başkanı Putin emri verdi! Rusya her yerde o birlikleri arıyor

Devlet Başkanı Putin emri verdi! Rusya her yerde o birlikleri arıyor

UKRAYNA'daki savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. 'Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel istihbarat servisi' olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi, Ukrayna'daki iki birliğin peşine düştü.

Abone ol

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali pek de Moskova'nın istediği istikamette ilerlemiyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden savaşta ciddi kayıplar veren Rusya'dan dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi. Devlet medyası, İngiliz özel kuvvetlerinin savaş bölgelerinde sağlık görevlisi olarak gizli görev yaptığını iddia etti.

'Putin'in kişisel istihbarat servisi' olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi söz konusu birliklerin peşine düştü. Yapılan resmi açıklamada İngiliz özel kuvvetlerinin Lviv'de faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı bilgisine yer verildi. Söz konusu iddiayı araştıracak komiteye Putin'in üniversiteden sınıf arkadaşı olan Rusya'nın en iyi suç araştırmacısı Alexander Bastrykin başkanlık ediyor.

Rus basını ise İngiliz özel kuvvetlerinin sabotaj ve gerilla savaşı yürüttüğünü yazdı. Aynı haberlere göre Rusya, soruşturmasını yakalanan Ukrayna birliklerinden aldığı bilgilere dayandırıyor. Bir Kremlin Soruşturma Komitesi kaynağı konu ile ilgili, "Büyük olasılıkla bu ekipler Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının faaliyetlerini koordine etme becerilerini ve verimliliğini artırmak için geldiler" dedi.

İngiltere'den ilk açıklama

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre İngiltere'den bir savunma kaynağı iddialar ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Özel kuvvetler ile ilgili haberler hakkında yorum yapmıyoruz, özellikle Rus haber ajansları tarafından yapılanlara yorum yapmıyoruz. Çünkü spekülasyonlar insanların hayatlarını riske atabilir, bu yüzden raporları ne onaylıyoruz ne de reddediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de skandal provokasyon! Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştılar
İngiltere'de skandal provokasyon! Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştılar
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Yıllardır aranıyordu! FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
Yıllardır aranıyordu! FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
Şevval orucu ne zaman kaç gün tutulur? Şevval orucu borçların yerine geçer mi?
Şevval orucu ne zaman kaç gün tutulur? Şevval orucu borçların yerine geçer mi?
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi! Türkiye'den zehir zemberek tepkiler
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi! Türkiye'den zehir zemberek tepkiler
Emekli sandığı emeklisi bayram ikramiyesi ödemesi tarihi 2022 ne zaman?
Emekli sandığı emeklisi bayram ikramiyesi ödemesi tarihi 2022 ne zaman?
Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022?
Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022?
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü 2022 ne zaman?
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü 2022 ne zaman?
Babasını öldürüp yoldan geçenlere 'Babama bir şey mi oldu’ diye sormuştu! Karar verildi
Babasını öldürüp yoldan geçenlere 'Babama bir şey mi oldu’ diye sormuştu! Karar verildi
Fransa'da kiliseye bıçaklı saldırı dehşeti! Biri rahip 2 kişi yaralandı
Fransa'da kiliseye bıçaklı saldırı dehşeti! Biri rahip 2 kişi yaralandı