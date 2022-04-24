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Kilis'te korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü yan yana mezarlara gömüldüler

Kilis'te korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü yan yana mezarlara gömüldüler

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın sulama kanalına uçması sonucu boğulan aynı aileden 4 kişi, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

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Kilis'te dün akşam saatlerinde Elbeyli ilçesi Kalbursait köyü yakınlarında Tuncer Güngör (51) yönetimindeki 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak sulama kanalına uçmuştu. Kazada araç sürücüsü Tuncer Güngör ile eşi Hedile Güngör (43), kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör (8) boğularak hayatını kaybetmişti.

Adı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsinin ardından Kilis Asri Mezarlıkta Alaaddini Osmani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandılar. Güngör ailesi yan yana kazılan mezarlarda göz yaşı ve dualarla defnedildi.

Defin sırasında ölenlerin yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Su kanalında araç içerisinde bulunan boğulma tehlikesi geçiren Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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