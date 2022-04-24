Fransa'da kiliseye bıçaklı saldırı dehşeti! Biri rahip 2 kişi yaralandı

FRANSA cumhurbaşkanı için sandık başına giderken, Nice şehrinde bir şahıs kiliseye bıçaklı saldırı düzenledi. İki kişinin yaralandığı saldırıda bir şüpheli gözaltına alındı.

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Fransız gazetesi Nice Matin'in bu sabah yaptığı habere göre şehirdeki Saint-Pierre-d'Arène Kilisesi'ne bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda biri rahip iki kişi yaralandı.

Gazete haberinde, "Papaz birçok kez bıçaklanırken, saldırganı durdurmaya çalışan bir kişi de yaralandı" ifadeleri yer aldı. Bıçaklanan kurbanlarla itfaiye departmanı ilgilendi.

Polisler çok geçmeden bir şüpheliyi yakaladı. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "saldırganın akli dengesinin bozuk olduğunu" belirtti.