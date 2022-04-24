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Tartıştığı eşini tüfekle öldürüp teslim oldu

Tartıştığı eşini tüfekle öldürüp teslim oldu

Bir kadına şiddet haberi daha! Şırnak Uludere'de önceki gün eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu.

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Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Nisan'da M.Ş'nin iki çocuk annesi eşi Mihriban Ş'yi (31) silahla öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Polis ekiplerince aranan M.Ş, Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. M.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uludere ilçesinde M.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Mihriban Ş'yi pompalı tüfekle vurmuş, ağır yaralanan kadın Uludere Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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