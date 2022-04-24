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Çocuğunun doğum gününü kutlayacaktı! Çok acı olay

Çocuğunun doğum gününü kutlayacaktı! Çok acı olay

TUNCELİ’de Munzur Gözeleri’nde ayağı kayarak suya düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının kafasını çarpması sonucu beyin kanamasından öldüğü öğrenildi.

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Olay, Ovacık İlçesi Munzur Gözeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuğunun doğum gününü kutlamak için gözelere giden Ayşen Gür (63) su kıyısında yürürken dengesini kaybederek düştü. Düşme esnasında kafasını taşlara çarpan Gür, için bölgeye sağlık ekibi istendi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Gür’ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Gür’ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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