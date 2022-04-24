6'lı Masa'da 'böcek' alarmı! 'Kozmik Oda'da toplanacaklar giriş çıkış yasaklandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde kurulan 6’lı Masa bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahibi olacağı toplantı öncesi 'böcek' alarmı verildi. Uysal, DP Genel Merkezi’nde böcek taraması yaptırdı. Hafta sonu kimsenin alınmadığı DP Genel Merkezi'ne bugün 6 lider ve kurmayları dışında kimse alınmayacak.

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Başını CHP’nin çektiği 6’lı muhalefetin bugün gerçekleşecek üçüncü randevusu sızma ve dinlemelere karşı adeta “kozmik masaya” dönüştürüldü. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle yola çıkan CHP, İYİ Parti, SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi liderleri bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde buluşacak. Toplantı öncesinde DP’nin Balgat’ta bulunan genel merkezinde hareketlilik zirve yaptı.

Süleyman Soylu'nun o iddiası sonrası alarm

Hazırlıklarda titiz güvenlik önlemleri ön plana çıktı. Yeni Şafak'ın iddiasına göre bunda altı liderin 28 Şubat’ta kamuoyu ile paylaştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağının bir büyükelçiye düzeltme için gönderildiği yönündeki bilginin dışarıya sızmasının etkili olduğu ileri sürüldü.

Demokrat Parti Genel Merkezi kapandı

Önlemler çerçevesinde DP yönetimi cuma gününden pazar gününe kadar genel merkezi parti yöneticileri, çalışanları ve güvenlik personeli hariç girişe kapattı. Bunların dışında genel merkeze 6 liderin kurmayları hariç, kimsenin girişine izin verilmeyecek.

'Böcek, jammer ve özel güvenlik

Özel bir şirket tarafından dinleme cihazlarına karşı böcek taraması yapıldığı bildirildi. Kamuoyunda sinyal kesici olarak bilinen jammer kullanımına ise basının yayın yapacağı dikkate alınarak kullanılıp kullanılmamasına toplantı saatinde karar verileceği ileri sürüldü. Parti genel başkanların korumalarının aldığı güvenlik önlemlerinin yanı sıra DP yönetiminin özel bir güvenlik firmasından da hizmet alacağı belirtiliyor.