Fransa'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor

Yaklaşık 49 milyon seçmen, pazar günü ülkenin cumhurbaşkanını belirleyecek. Bazı Fransız vatandaşları, Macron ve Le Pen hakkındaki görüşlerini paylaşırken, son anket sonucu belli oldu.

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Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak. İkinci turda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşı karşıya gelecek.

Seçilecek isim 5 yıl ülkeyi yönetecek

Seçmen sayısının 48,7 milyon olduğu ülkede seçimin galibi, 5 yıl boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olacak.

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

Resmi sonuçlar 27 Nisan'da açıklanacak

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Son ankette Macron önde

Fransa basınından Le Parisien gazetesi, seçim öncesi son anket sonucunu paylaştı.

Buna göre ülkenin mevcut lideri Macron, yüzde 57'lik oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Beş yıl önceki seçimlere kıyasla oyunu artırdığı belirtilen Le Pen'in ise yüzde 43 düzeyinde kalacağı öngörülüyor.

Macron'un emeklilik maaşı vaadi

Fransa'da 2017'de ülke tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olarak iktidara gelen Macron'un dönemine, sarı yelekliler hareketi ve Müslümanları hedef alan yasa damga vurdu.

Macron'un vaatleri arasında, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yeni başbakanının iklim konularından doğrudan sorumlu olması yer alıyor. Macron ayrıca, emeklilik maaşının en az 1100 euro olması gerektiğini belirtiyor.

Üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olan Le Pen

Cumhurbaşkanı seçiminde 3'üncü kez aday olan Le Pen, seçilirse göç konusunda yeni bir yasa çıkarmayı ve bunun için referandum düzenlemeyi hedefliyor.

Aşırı sağcı aday Le Pen, ayrıca kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklamayı vadediyor.

"Genel siyasi düşünce aşırıcı değil"

60 yaşındaki Tunus asıllı Fransız vatandaşı Abbes Lamjed, Le Pen ve Macron'un ikinci tura kalmasının öngörülür bir şey olduğuna değindi.

Lamjed, anketlerin, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50'yi geçemeyeceğini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu ülkede, genel siyasi düşünce aşırıcı değil." dedi.

2017'deki seçimin tekrarı

24 yaşındaki Anne Flavie, seçimin ikinci turunu, 2017'de Le Pen ve Macron'un yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna benzeterek, "Sorun şu ki, Le Pen'in seçmeni, Macron'unkinden daha kararlı." ifadesini kullandı.

Flavie, Macron'un Le Pen'e oy vermek istemeyen seçmenin oyunu toplayacağını ancak Macron seçilirse insanların çok memnun olmayacağı yorumunu yaptı.

"En kötüsünden kaçınıyoruz"

Le Pen'e atfen "En kötüsünden kaçınıyoruz." diyen Flavie, ikinci tura başka adayların kalmış olmasını arzu ettiğini ifade etti.

Paris'in banliyölerinden Epinay-sur-Seine'de lise öğretmenliği yapan Juliette Pengam de aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon ikinci tura kalsaydı, bunun ilgi çekici olabileceğini söyledi.

Aşırı sağın iktidarına karşı Macron'a oy verecekler

Pengam, seçimi büyük farkla Macron'un kazanacağını ve çoğu insanın "aşırı sağın" iktidara gelmesini engellemek adına Macron'a oy vereceğini düşündüğünü dile getirdi.

Macron'un ikinci kez iktidar olması fikri karşısında insanların usandığını, okul, hastane gibi tüm kamusal alanlarda olanaksızlıkların yaşandığını belirten Pengam, Macron'un özellikle aralarında memurların da yer aldığı toplumun bir kesimini çok tatmin etmemiş olduğunu kaydetti.

Le Pen'i cumhurbaşkanı olarak hayal edemediği için...

Paris'in banliyösü Saint-Denis'de yaşayan müzisyen Automne Lajeat, ilk turda Melenchon'a oy verdiğini ancak Le Pen'i cumhurbaşkanı olarak hayal edemediği için ikinci turda Macron'dan yana oy kullanacağını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Lajeat, Macron cumhurbaşkanı seçilirse bunun, Le Pen'in olası iktidarından daha az şiddetli olacağını belirtti.

"Nefret ettiğim her şeyi normalleştirmeye çalışıyor"

"(Le Pen) nefret ettiğim her şeyi normalleştirmeye çalışıyor, İslamofobi ve ırkçılığı." diyen Lajeat, çok farklı topluluklardan insanların bir arada yaşadığı bir Fransa'da büyüdüğünü, Le Pen'in bu ortamı muhafaza edemeyeceğini düşündüğünü aktardı.



"Keşke oy vermeye gitmesem"

25 yaşındaki Caroline Sourimant, bu seçimde 2017'den farklı olarak ikinci tura, Le Pen ve Macron'dan başka adayların kalmış olmasını istediğini dile getirdi. "Keşke oy vermeye gitmesem" diye konuşan Sourimant, iki adayın da görüşlerine uymadığını söyledi.

​​​​​​​Sourimant, birçok insanın oy kullanmayacağı veya boş pusula atacağı öngörüsünde bulunarak, bu nedenle sandıktan Le Pen'i çıkmasının da bir olasılık olduğunu anlattı.