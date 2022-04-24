BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  DÜNYA

Petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla kişi öldü

Petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla kişi öldü

Nijerya'da yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, yaptığı açıklamada, dün gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını belirtti.

Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişinin yanarak can verdiğini ifade etti.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde Ekim 2021'de de yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti
Fransa'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor
Fransa'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk milletinden özür dilemeli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk milletinden özür dilemeli
Türkiye'den Rus uçaklarına ilişkin 'hava sahası' kararı
Türkiye'den Rus uçaklarına ilişkin 'hava sahası' kararı
Göztepe Süper Lig'de küme düştü
Göztepe Süper Lig'de küme düştü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'elektriğiniz neden kesildi' sorusuna yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'elektriğiniz neden kesildi' sorusuna yanıt
Nükhet Duru evli mi eşleri kim oğlu Cem Masis'in babası kimdir?
Nükhet Duru evli mi eşleri kim oğlu Cem Masis'in babası kimdir?
Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u mağlup etti
Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Şamil Tayyar Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan fotoğraflarını karşılaştırdı
Şamil Tayyar Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan fotoğraflarını karşılaştırdı