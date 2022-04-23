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Göztepe Süper Lig'de küme düştü

Göztepe Süper Lig'de küme düştü

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe Süper Lig'de küme düştü.

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Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Göztepe, 90+2. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti. Golden önce hakem atışı direkt kaleye vuruldu ve üst direkten dönen topu Jahovic tamamlayarak golü attı.

Gerçek bir fair-play örneği
Göztepeli oyuncular, bu pozisyonun gol olması nedeniyle santradan sonra Gaziantep'in gol atmasına izin verdiler. 90+6. dakikada Joao topu santradan alıp direkt filelere gönderdi. Göztepeli oyuncular bu anlarda hareketsiz bekledi.

Maçın son saniyelerinde Gaziantep penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı 90+9. dakikada Muhammed Demir bilerek dışarı vurdu ve ardından maç sona erdi. Göztepe, 27 puanda kaldı ve 5 sezonluk Süper Lig macerasının ardından Spor Toto 1. Lig'e düştü.

19 yıl sonra yeniden düştüler
En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK, puanını 42 yaptı.

Gaziantep FK gelecek hafta Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Göztepe ise Rizespor ile prestij maçına çıkacak.

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