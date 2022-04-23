BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Şamil Tayyar Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan fotoğraflarını karşılaştırdı

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Tayyar, Twitter'dan faturasını ödemediği için elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun karanlıktaki bir fotoğrafını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynarken çekilen bir fotoğrafıyla karşılaştırdı ve "Soldakinde karanlık sağdakinde aydınlık vardır" dedi. 

Abone ol

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, enerjiye gelen yüksek zamlar karşısında 3 aydır elektik faturasını ödemeyen bir elektriğinin kesilmesi sonrası bir hafta karanlıkta kalma eylemi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.  Tayyar, Twitter'dan şunları yazdı:

"Siyaset; umuda yolculuktur, hayal kurmaktır geleceğe dair. 1980 öncesi ritüelinden gelecek inşa edilmez, sadece kendi elinizle karanlığa mahkum olursunuz. Anılarda dolaşarak değil gençler gibi geleceğe koşarak yol alırsınız. Soldakinde karanlık sağdakinde aydınlık vardır." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün iftar programında Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynamıştı. Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yaptı.

İlgili Haberler
AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 3 sebep saydı Kılıçdaroğlu 4 milyon hanenin elektriği kesildi iddiasını yalanlayan Bakan Dönmez'e bakın ne dedi? AK Partili Cahit Özkan: Elektriği kesmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş video amatör çekim değil Savcı Sayan Kılıçdaroğlu'nun sözleşme numarasını öğrenirse elektrik faturasını ödeyecek
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da çocukken evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürüldü
Foto Galeri Antalya'da çocukken evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürüldü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Nükhet Duru kaç yaşında aslen nereli Nükhet Duru gençliği nasıldı?
Nükhet Duru kaç yaşında aslen nereli Nükhet Duru gençliği nasıldı?
Ömrü kısa sürdü! CNN'den flaş karar: Açıldıktan bir ay sonra kapanıyor
Ömrü kısa sürdü! CNN'den flaş karar: Açıldıktan bir ay sonra kapanıyor
Pençe-Kilit şehitleri Kubilay Çon ve Furkan Gök son yolculuklarına uğurlandı
Pençe-Kilit şehitleri Kubilay Çon ve Furkan Gök son yolculuklarına uğurlandı
Emre Kınay evli mi ilk eşi kızı Duru'nun annesi kimdir? Emre Kınay çocukları
Emre Kınay evli mi ilk eşi kızı Duru'nun annesi kimdir? Emre Kınay çocukları
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Furkan Gök'ün babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Furkan Gök'ün babasıyla telefonda görüştü
Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi
Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi
Metropoll'ün anketine göre faturaları halkın yarısını zorluyor
Metropoll'ün anketine göre faturaları halkın yarısını zorluyor
Emre Kınay kaç yaşında aslen nereli Emre Kınay evli mi?
Emre Kınay kaç yaşında aslen nereli Emre Kınay evli mi?
Ronaldo'nun golü, Manchester United'a puan için yetmedi
Ronaldo'nun golü, Manchester United'a puan için yetmedi
Elon Musk'tan Bill Gates'e 'hamile erkek' emojisi
Elon Musk'tan Bill Gates'e 'hamile erkek' emojisi