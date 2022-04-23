Şamil Tayyar Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan fotoğraflarını karşılaştırdı

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Tayyar, Twitter'dan faturasını ödemediği için elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun karanlıktaki bir fotoğrafını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynarken çekilen bir fotoğrafıyla karşılaştırdı ve "Soldakinde karanlık sağdakinde aydınlık vardır" dedi.

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, enerjiye gelen yüksek zamlar karşısında 3 aydır elektik faturasını ödemeyen bir elektriğinin kesilmesi sonrası bir hafta karanlıkta kalma eylemi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Tayyar, Twitter'dan şunları yazdı:

"Siyaset; umuda yolculuktur, hayal kurmaktır geleceğe dair. 1980 öncesi ritüelinden gelecek inşa edilmez, sadece kendi elinizle karanlığa mahkum olursunuz. Anılarda dolaşarak değil gençler gibi geleceğe koşarak yol alırsınız. Soldakinde karanlık sağdakinde aydınlık vardır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün iftar programında Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynamıştı. Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yaptı.