BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Furkan Gök'ün babasıyla telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Furkan Gök'ün babasıyla telefonda görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün ailesini ziyaret ettiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak şehit babasına başsağlığı diledi.

Abone ol

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hasancıklı Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, şehit toprağa verildikten sonra şehidin baba ocağına gitti.

Kirişçi’nin telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin babası Osman Gök ile görüştü. Erdoğan, Gök’e başsağlığı dileklerini ileterek, “ Öncelikle cennete uğurladığımız evladımız bizim gurur abidemiz. Tüm aileye sabırlar niyaz ediyoruz. Siz sevgililer sevgilisi peygamberimize evladımızı komşu olarak uğurladınız. Ama kanları yerde kalmadı kalmıyor. Şuan itibariyle 52 teröristi öldürdük. Bu artarak devam ediyor edecek. Az öncede Hulusi paşamla da görüştüm. Gerek Irak’ta gerekse Suriye’nin kuzeyinde bu operasyonlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde de ciddi manada terörist etkisiz hale getirildi. Bundan tabi geri durmayacağız kararlı bir şekilde devam edeceğiz” diyerek şehidin annesine de başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin babası Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan 52 teröristin öldürüldüğünü söylemesi üzerine, “Çok memnun oldum bu haberi verdiğiniz için” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi
Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi
Metropoll'ün anketine göre faturaları halkın yarısını zorluyor
Metropoll'ün anketine göre faturaları halkın yarısını zorluyor
Ronaldo'nun golü, Manchester United'a puan için yetmedi
Ronaldo'nun golü, Manchester United'a puan için yetmedi
Elon Musk'tan Bill Gates'e 'hamile erkek' emojisi
Elon Musk'tan Bill Gates'e 'hamile erkek' emojisi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü
Manavgat'ta ucuz atlatılan kazanın ardından sürücülerin ‘sen hatalısın’ tartışması
Manavgat'ta ucuz atlatılan kazanın ardından sürücülerin ‘sen hatalısın’ tartışması
THY İsrail ile Türkiye arası seferleri artıracak
THY İsrail ile Türkiye arası seferleri artıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde konuştu çocuklara bu tavsiyeleri verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde konuştu çocuklara bu tavsiyeleri verdi
ABD'de karanlık bölgede keşfedildi! Sıra dışı bir denizanası türü bilim dünyasını heyecanlandırdı
ABD'de karanlık bölgede keşfedildi! Sıra dışı bir denizanası türü bilim dünyasını heyecanlandırdı
AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 3 sebep saydı
AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 3 sebep saydı