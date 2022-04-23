Pençe-Kilit şehitleri Kubilay Çon ve Furkan Gök son yolculuklarına uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde şehit piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ise Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

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Şehit Kubilay Çon'un askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen cenazesi, ardından kara yoluyla Havza ilçesine bağlı Kamlık Mahallesi'ne götürüldü.

Baba evinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda taşınarak mahalle meydanına getirilen şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze sırasında şehidin babası Alper, annesi Hafize Çon ile kardeşlerin oldukça üzgün oldukları, anne Hafize Çon'un tabuda sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yaptığı operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök için memleketi Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mezarı önünde tören düzenlendi. Törende şehidin yakınları gözyaşlarını tutamayıp güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından defnedilmek üzere Hasancıklı Mezarlığındaki şehitliğe götürüldü. Törene Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam ve belediye başkanları katıldı.