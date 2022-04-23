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Pençe Kilit'te bir acı haber daha geldi Üç şehidimiz var Fırat Kalkanı'nda bir polis şehit

Pençe Kilit'te bir acı haber daha geldi Üç şehidimiz var Fırat Kalkanı'nda bir polis şehit

PENÇE KİLİT operasyonunda acı haberler peş peşe geldi. Kuzey Irak'ta devam eden operasyonda son dakika haberine göre bir şehidimiz daha var. Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmalarda Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ve P.Uzm.Çvş. Furkan Gök'ün şehit olduklarını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Kubilay Çon’un şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün Pençe Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Yapılan bir diğer açıklamada da Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Pençe teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Açıklamalarda, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fırat Kalkanı harekatında bir polisimiz şehit
EGM, Fırat Kalkanı Bölgesinde teröristlerin saldırısında Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan ilk açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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