İsmail Kartal itiraf etti: Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı

Rizespor galibiyetinin ardından röportaj veren Fenerbahçe Teknik Sorumlusu İsmail Kartal, "Kırmızı kart ile birlikte işimiz kolaylaştı" dedi.

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Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, müsabakadan 6-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Rizespor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Rizespor'un agresif oynayacağını tahmin ediyorduk. Sabırlı ve sakin olmamız gerektiğini söylemiştim. Çok motive olmuşlardı ama kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı, takım rahatladı. Erken bulduğum gol ve penaltı golleriyle devre 3-0 bitti. Farklı kazandık, mutluyuz" dedi.

"Oyun içinde mevki değiştirerek rakibi şaşırtıyoruz"

Mevkileri değiştirerek rakipleri şaşırtmak isteidklerini belirten tecrübeli teknik adam, "4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik çok şükür. Oyun içinde mevkileri çok değişiyoruz, rakibi şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, bana bunu söylüyorlar." şeklinde konuştu.

"Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum"

'Arda Güler için ne demek istersiniz?' sorusuna deneyimli çalıştırıcı, "Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. takımda bir dengemiz var, herkes elinden geleni yapıyor. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim" dedi.

Rizespor ile ilgili de konuşan Kartal, "Rizespor'a başarılar diliyorum. Rizespor'un büyükleri vardır, buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Son 10 maçta 9 galibiyet

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün son on maç istatistiğini, Rizespor maçı ile birlikte 9 galibiyet ve Trabzonspor müsabakası ile 1 beraberlik oluşturuyor.