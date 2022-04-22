Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazandı! Rizespor'un kümede kalma şansı mucizelere kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Ev sahibinde Baiano, karşılaşmanın 35. saniyesinde kırmızı kart görürken konuk ekibin gollerini Rossi, Serdar Dursun (2'si penaltı 3 gol), Valencia ve Nazım Sangare kaydetti. Bu sonucun ardından 65 puanla 2. sıradaki yerini sağlamlaştıran Fenerbahçe, 35. haftada Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kümede kalma şansı mucizelere kalan ve 30 puanla 18. sırada kalan Rizespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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Maçın başlama düdüğü ile birlikte Fenerbahçe, Serdar Dursun ile mutlak golden yararlanamadı. Rossi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine yerden pasında, Serdar Dursun'un kontrol edip vuruşunda kaleci Gökhan Akkan ayakları ile topu son anda çelmeyi başardı.

35. saniyede iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrasında Crespo ve ardından Kim'e eliyle müdahalede bulunan Baiano, Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

9. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçmeyi başardı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği topu takip eden Serdar Dursun boş durumdaki Rossi'nin önüne çevirdi. Uruguaylı oyuncu, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, İrfan Can Kahveci'nin kontrol edip sol ayak içi ile sert şutunda top üsten dışarı çıktı.

30. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol çaprazdan ara pasına hareketlenen Crespo'nun ceza sahasına girerken sert şutunda, savunmada Ponck'a çarparak kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltan top az farkla yandan kornere gitti.

35. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Zajc'ın kafa ile arkaya aşırdığı topa altı pas içerisinde Crespo'nun dokunuşu sonrası kaleci Gökhan Akkan son anda uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

45+3. dakikada VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, Mendes'in topa elle müdahalesine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Serdar Dursun'un kullandığı penaltıda kaleci Gökhan Akkan köşeyi doğru tahmin etse de top filelere gitti: 0-2

45+8. dakikada Eren Albayrak'ın İrfan Can Kahveci'ye ceza sahası içindeki müdahalesinde maçın hakemi Halil Umut Meler, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 45+9. dakikada Serdar Dursun ilk penaltının benzeri şekilde meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın sağından bir kez daha filelere gönderdi: 0-3

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

49. dakikada Gökhan Gönül'ün savunmanın arkasına pasına Serdar Aziz'in müdahalesi sonrası top Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Finli oyuncunun ceza sahası içinde karşı karşıya vuruşunda kalesini iyi kapatan Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek mutlak golü önledi.

51. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Nazım Sangare'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasına Arda Güler'in kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Pozisyonun devamında Serdar Dursun altıpas içerisinde tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4

61. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Bolasie'nin kafa vuruşunda Serdar Dursun filelere gitmekte olan topu son anda müdahale ederek kornere çelmeyi başardı.

65. dakikada Fenerbahçe farkı 5'e çıkardı. Sol taraftan Arda Güler'in altıpas içerisine iyi ortasında Valencia kafa ile dokunarak topu filelere gönderdi: 0-5.

70. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Ferdi Kadıoğlu'nun pası sonrası Arda Güler'in sol ayak içiyle bekletmeden vuruşunda Gökhan Gönül filelere gitmekte olan topu çizgi üzerinde kafayla kornere çeldi.

76. dakikada sarı-lacivertliler skoru 6-0 yaptı. Sol taraftan Arda Güler'in pasıyla ceza sahası içerisine giren İrfan Can'ın yerden bıraktığı topa Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak arka tarafta Nazım Sangare'nin önüne açıldı. Bu futbolcunun yerden sektirerek vuruşunda top filelere gitti: 0-6

88. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Yusuf Sarı'nın ceza yayı dışından sert şutunda iyi yer tutan kaleci Altay Bayındır uzanarak topu kornere çeldi.

Fenerbahçe karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Rizespor: 0 - 6 :Fenerbahçe

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren Albayrak (Dk. 46 Cemali Sertel), Baiano, Sabo, Boyd (Dk. 46 Yusuf Sarı), Alper Potuk (Dk. 33 Mendes), Bolasie (Dk. 76 Deniz Hümmet), Pohjanpalo (Dk. 60 Cisse)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Dk. 46 Nazım Sangare), Serdar Aziz (Dk. 64 Tisserand), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Dk. 66 Gustavo), Zajc, Rossi, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Arda Güler), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Dk. 64 Valencia)

Goller: Dk. 9 Rossi, Dk. 45+3 (Penaltıdan), Dk. 45+9 (Penaltıdan) ve Dk. 51 Serdar Dursun, Dk. 65 Valencia, Dk. 76 Nazım Sangare (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Dk. 1 Baiano (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 11 Sabo, Dk. 45+8 Eren Albayrak, Dk. 86 Holmen (Çaykur Rizespor) Dk. 52 Kim Min-jae (Fenerbahçe)