BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 917,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

İstanbul Ümraniye'de iş makinesi yokuş aşağı kaydı! Ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Ümraniye'de iş makinesi yokuş aşağı kaydı! Ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL Ümraniye'de kontrolden çıkarak yokuş aşağı kayan iş makinası 1 aracı sürükledi 3 araca da çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada faciadan dönüldü.

Abone ol

İSTANBUL Ümraniye Site Mahallesi Kamuran Sokak üzerinde yokuş yukarı çıkan iş makinası sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yokuş aşağı geri geri kaymaya başladı. Yokuş aşağı kayan iş makinası park halinde bulunan otomobili altına alarak 40 metre aşağıya sürükledi. Otomobil ile birlikte kayan iş makinası bu sırada park halinde olan 3 araca çarptı. İş makinasıyla birlikte kayan otomobil binaya ve elektrik direğine çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri kimse yara almadı.

İş makinasının operatörünün kaçtığı iddiası
Kaza sonrası iş makinası operatörünün olay yerinden kaçtığı ve kazayı başka birisinin üstlendiği vatandaşlar tarafından iddia edildi. Kazaya tanık olan Ali Y., "Operatörün söylediğine göre freni tutmuyordu. Yetkilileri aradı, 'Ben kaza yaptım, bu aracın frenleri tutmuyor' dedi. Frenlerde problem olduğunu söyledi. 'Ben sürücüyüm' diyen kişi ise kazayı yapan sürücü değil. Gördüğümüz kişi farklı bir kişi ama farklı bir kişi ortaya çıktı" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum'dan Malatyalı depremzedelere müjde
Murat Kurum'dan Malatyalı depremzedelere müjde
Rizespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Rizespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Spor Yasası TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Spor Yasası TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Korkutan gelişme! Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri durdu
Korkutan gelişme! Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri durdu
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
21 ilin yoğun bakım servisi boşaldı! Güzel haberi Sağlık Bakanı Koca duyurdu
21 ilin yoğun bakım servisi boşaldı! Güzel haberi Sağlık Bakanı Koca duyurdu
Operasyonlarda ikinci aşamaya geçildi! Rusya yeni hedeflerini duyurdu
Operasyonlarda ikinci aşamaya geçildi! Rusya yeni hedeflerini duyurdu
The Economist'ten Türkiye analizi! Afrika ile ilişkiler kaleme alındı
The Economist'ten Türkiye analizi! Afrika ile ilişkiler kaleme alındı
Rus gazete Ukrayna işgalindeki gizli bilgiyi ifşa etti! Paylaşır paylaşmaz sildiler
Rus gazete Ukrayna işgalindeki gizli bilgiyi ifşa etti! Paylaşır paylaşmaz sildiler