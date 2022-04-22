Rus gazete Ukrayna işgalindeki gizli bilgiyi ifşa etti! Paylaşır paylaşmaz sildiler

RUSYA'da yayın yapan Readovka gazetesi Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'da ölen askerlerine ilişkin itirafına yer verdi. Savaş yanlısı gazete kısa süre içinde paylaşımını sildi.

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RUSYA'da yayın yapan ve Ukrayna işgalini destekleyen Readovka gazetesi Rusya Savunma Bakanlığının 13 bin 414 Rus askerinin ölü ve 7 bin askerin kayıp olduğunu kabul ettiğini aktardı. Haberde ölen Rus askerleri için 'telafisi mümkün olmayan kayıplar' ifadesi kullanılırken paylaşılan haber kısa süre içerisinde silindi.

Gazete ayrıca bakanlığın Rus kruvazörü Moskva mürettebatından 116 kişinin öldüğünü doğruladığını aktardı. 100 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Haberin sonunda Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in, "Şu anda çatışmaların yoğunluğu ve savaş alanındaki cesetlere erişilememesi nedeniyle ölü sayısının hesaplanması zor" açıklamasına yer verildi.