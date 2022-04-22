Ali Babacan: Erdoğan döviz kurunu patlattı ödedikleri faiz 3 ayda 80 milyar

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Viranşehir'de Erdoğan'a yüklenerek, "Erdoğan döviz kurunu patlattı, A'dan Z'ye her şeye zam geldi. O günden beri dikiş tutmuyor ülke. İktisat diye bir ilim var. Ama yanında da doğru insanlar yok. Yanında gözleri pırıltılı insanlar var" ifadelerini kullandı.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanlıurfa Viranşehir'de halkla bir araya geldi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Babacan, ülkedeki ekonomik problemlerle ilgili Erdoğan'a yüklendi.

"Ödedikleri faiz 3 ayda 80 milyar"

Babacan'ın açıklamaları şöyle: "Bugün bu kadar uzun yıllar ülkeye hizmet edip alnım açık, başım dik gezebiliyorum, hamdolsun. Bakın ekonomiyi kurtaracağız diye yeni bir proje açıkladılar, kur korumalı mevduat hesabı. Sayın Erdoğan çıktı, 'bankada TL'si olanlar zarar ediyor dedi, buna dur diyeceğiz' dedi.

10 günde ödedikleri 11 milyar biliyor musunuz? Ödedikleri faiz 3 ayda 80 milyar. Bu adalet mi? Sosyal devlet bu mu?

Bankada parası olanlar mağdur

Bu yılın bütçesinde faiz 240 milyar, tarım desteği 109 milyar. Sizin önceliğiniz bu mu? Benim çiftçim mağdur olmuyor mu böyle? Devlet yönetmek bu mu? Madem kur artınca bankada parası olanlar mağdur oluyor, kur artınca çiftçi desteğini de artır. Ama yapmaz. Çünkü etrafındakilerin parası var, o da parası olanın parasına para katıyor.

Keçiören'de otururken komşuları vardı, su faturasını gösteriyordu. Şimdi komşusu yok, hiçbir şeyden haberi yok.

Biz tüm bunları çözeceğiz. Güzel bir ekibimiz var, ben her şeyi biliyorum demiyorum ama bilenlerle çalışıyorum.

"Erdoğan döviz kurunu patlattı"

Erdoğan döviz kurunu patlattı, A'dan Z'ye her şeye zam geldi. O günden beri dikiş tutmuyor ülke. İktisat diye bir ilim var. Ama yanında da doğru insanlar yok. Yanında gözleri pırıltılı insanlar var. Bizim gibi gelmiyorlar buralara, geldiklerinde yanlarında bir sürü siyah araba oluyor, dokunamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz." dedi.

Babacan, çiftçinin ürünü ekmeden önce ne kadar destek alacağını bilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çiftçilere yapacağımız destekleri, üretim yapılan yıl açıklayacağız ve aynı yıl ödeyeceğiz. Çiftçimiz buğdayı, mısırı, pamuğu ekmeden önce ne kadar destek alacağını bilecek ve ona göre karar verecek. Üretimi yaptığı yıl hemen desteğini alacak. Şimdi biliyorsunuz, ekim dikim yapılıyor, hasat alınıyor, destek sonradan geliyor o da 1 sene sonra ödeniyor."