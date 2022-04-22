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Afganistan'da camide patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'da camide patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

AFGANİSTAN'ın Kunduz vilayetinde bulunan bir camide patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu.

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Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bulunan Mawlawi Sekandar camiisinde patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri ve görgü şahitleri 30'dan fazla insanın öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaştı.

Afganistan merkezli TOLO News'te yer alan habere göre yaralılar tedavi için bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

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