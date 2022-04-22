Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında karar açıklandı

İSTANBUL Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Heyet, kararında herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

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İSTANBUL'da Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden cani Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada karar belli oldu.

Ataşehir'de yolda yürürken Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Akıl sağlığı yerinde çıktı

Öte yandan Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı. Akli denge raporu verilecek olan ceza açısından büyük önem taşıyordu.

Mütalaaya karşı söz alan maktulün babası Avni Cengiz ile ağabeyi Fatih Cengiz, mütalaa doğrultusunda sanığın en ağır şekilde ceza almasını istediklerini söyledi.

Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Anne Beyhan Cengiz, sanığın olayı planlayarak 1 metre uzunluğundaki kılıçla gerçekleştirdiğini, sorulan sorulara da anlayarak cevap verdiğini belirterek, "Bu nasıl bir hastalıktır ki hiçbir şeyi unutmuyor. Sunulan uzman raporlarını kabul etmiyorum. Verilecek kararın örnek olmasını istiyorum." dedi.

Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, Adli Tıp Kurumundan gelen raporlar gözetilerek karar verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Sanık avukatları, tasarlama suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını ifade ederek, lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

Katil konuşmadı

Yargılamanın bitirileceğini bildiren Mahkeme Başkanı sanığa son sözünü sordu. Sanık, söyleyecek bir şeyinin olmadığını tekrarladı. Verilen aranın ardından devam eden duruşmada karar açıklandı.

Mahkemenin kararı

Mahkeme, sanığı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca heyet, sanık Boz'un, "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Annesi gözyaşlarına boğuldu

Heyet, kararında herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı. Karar açıklanırken anne Beyhan Cengiz gözyaşlarını tutamadı.

“Bugün Başak’ın bayramı”

Karar duruşmasının ardından Başak Cengiz’in ailesi ve avukatları adliye önünde açıklama yaptı. Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, “Bugün Başak Cengiz’in bayramı. Hakim, kadınlara umut olacak haberi verdi. Davamız sonuçlandı. Ben inanıyorum ki, idam kararı olsaydı Türkiyemizde onu bile vereceklerdi. Ellerinde en ağır ceza neyse zalime onu verdiler. O yüzden hakime, savcıya, avukatlara, yanımda olan insanlara binlerce kez teşekkür ederim. Zalimler kadınların yakasından düşün artık. Zalimlere fırsat vermeyeceğiz. Ne olursa olsun Başak geri gelmeyecek. Şu mübarek Ramazan gününde orucumu Başak’ımın bayramıyla açacağım. Hakimin ağzından çıkan kelimeye odaklandım. İnanın çok acı. Ama kadınlara umut oldu. Hakim, umut kararını verdi. Haklının yanında durdu” dedi.

Savcılığın iddianamesinde sanığın elindeki kılıcı iki eliyle tutarak Cengiz'e sapladığı, duraksamadan 29 saniye boyunca 6'sı öldürücü olmak üzere 12 kılıç darbesiyle saldırısını sürdürdüğü kaydedilmişti.