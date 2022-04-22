İstanbul Havalimanı'na Katar ya da Abu Dabi'den ortak gelebilir

İstanbul Havalimanı Limak ve Mapa İnşaat'ın hisse satışı sonrası değişen ortaklık düzeninde yeni talipler var. Abu Dabi ve Katar'dan yatırım şirketleri havalimanına ilgi gösteriyor.

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İstanbul Havalimanı'na Limak ve Mapa İnşaat'ın paylarını satmasının ardından Katar ya da Abu Dabi'li ortak gelebilir. Habertürk'ten Güntay Şimşek'e konuşan Kalyon Holding'den Cemal Kalyoncu'ya göre, havalimanına Katar ya da Abu Dabi'li ortak gelebilir.

Limak ve Mapa İnşaat'ın hisse satışı sonrası İstanbul Havalimanı'nda ortaklık yapısı yüzde 55 ile Kalyon, yüzde 45 ile Cengiz Holding şeklinde oluştu. Bu ortaklık yapısı gelen haberlere göre yakında değişecek. Katar Investment ve Abu Dabi merkezli bazı kuruluşların İstanbul Havalimanı’na ciddi ilgisi söz konusu. Ortaklık için görüşmeler devam ediyor.

Hakim ortak Cemal Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'ndaki deneyim ve işletme tecrübesini dünyaya taşımak istiyor. Kalyoncu, Abu Dabi ve Katar'dan yatırım şirketlerinin ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu ortak Abu Dabi’nin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrak taşıyıcı şirketi Etihad Havayolları da olabilir

Kalyoncu, havalimanı işletmeciliğinde uluslararası açılımlarla büyümeyi hedeflediklerini, İGA ile İstanbul Havalimanı’nda elde ettikleri tecrübe ve birikimleri yabancı ortaklarla Asya, Afrika ve Avrupa’ya taşıyacaklarını belirtti.