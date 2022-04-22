BIST 2.536
DOLAR 14,75
EURO 15,96
ALTIN 922,74
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

İstanbul Havalimanı'na Katar ya da Abu Dabi'den ortak gelebilir

İstanbul Havalimanı'na Katar ya da Abu Dabi'den ortak gelebilir

İstanbul Havalimanı Limak ve Mapa İnşaat'ın hisse satışı sonrası değişen ortaklık düzeninde yeni talipler var. Abu Dabi ve Katar'dan yatırım şirketleri havalimanına ilgi gösteriyor.

Abone ol

İstanbul Havalimanı'na Limak ve Mapa İnşaat'ın paylarını satmasının ardından Katar ya da Abu Dabi'li ortak gelebilir. Habertürk'ten Güntay Şimşek'e konuşan Kalyon Holding'den Cemal Kalyoncu'ya göre, havalimanına Katar ya da Abu Dabi'li ortak gelebilir. 

Limak ve Mapa İnşaat'ın hisse satışı sonrası İstanbul Havalimanı'nda ortaklık yapısı yüzde 55 ile Kalyon, yüzde 45 ile Cengiz Holding şeklinde oluştu. Bu ortaklık yapısı gelen haberlere göre yakında değişecek. Katar Investment ve Abu Dabi merkezli bazı kuruluşların İstanbul Havalimanı’na ciddi ilgisi söz konusu. Ortaklık için görüşmeler devam ediyor.

Hakim ortak Cemal Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'ndaki deneyim ve işletme tecrübesini dünyaya taşımak istiyor. Kalyoncu, Abu Dabi ve Katar'dan yatırım şirketlerinin ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu ortak Abu Dabi’nin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrak taşıyıcı şirketi Etihad Havayolları da olabilir

Kalyoncu, havalimanı işletmeciliğinde uluslararası açılımlarla büyümeyi hedeflediklerini, İGA ile İstanbul Havalimanı’nda elde ettikleri tecrübe ve birikimleri yabancı ortaklarla Asya, Afrika ve Avrupa’ya taşıyacaklarını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan Galatasaray'a ceza!Barcelona maçındaki olaylar pahalıya mal oldu
UEFA'dan Galatasaray'a ceza!Barcelona maçındaki olaylar pahalıya mal oldu
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında karar açıklandı
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında karar açıklandı
Elon Musk'un şirketi SpaceX 53 Starlink daha fırlattı
Elon Musk'un şirketi SpaceX 53 Starlink daha fırlattı
Samsun'da 12 yaşında kızı alıkoyup taciz etti! Sapığın davasında karar çıktı: Cezası...
Samsun'da 12 yaşında kızı alıkoyup taciz etti! Sapığın davasında karar çıktı: Cezası...
Hac konaklama 2 kişilik konaklama ücreti 2022 kaç para oldu?
Hac konaklama 2 kişilik konaklama ücreti 2022 kaç para oldu?
Türk-İş'ten asgari ücret ve emekli maaşı tepkisi: Zamlar eridi masaya yatırılmalı
Türk-İş'ten asgari ücret ve emekli maaşı tepkisi: Zamlar eridi masaya yatırılmalı
Yanlış kan verdi hastanın ölümüne yol açtı! Hemşirenin cezası belli oldu
Yanlış kan verdi hastanın ölümüne yol açtı! Hemşirenin cezası belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den maskenin kaldırılmasına tepki
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den maskenin kaldırılmasına tepki
Çorum'da trafik kazası genç kızı hayattan kopardı! Kahreden detay ortaya çıktı
Çorum'da trafik kazası genç kızı hayattan kopardı! Kahreden detay ortaya çıktı
Uğur Arslan eşi Sema Ergenekon kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Uğur Arslan eşi Sema Ergenekon kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?