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Samsun'da 12 yaşında kızı alıkoyup taciz etti! Sapığın davasında karar çıktı: Cezası...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 12 yaşında kızı alıkoyup taciz etti! Sapığın davasında karar çıktı: Cezası...

SAMSUN'da 12 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi yargılandığı mahkemece toplam 12 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası çarptırıldı.

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Samsun'da 3 yıl önce olay tarihinde 12 yaşında olan kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Z.Ş. hakkında dava açıldı. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında Z.Ş. "cinsel istismar" suçundan 7 yıl 8 ay 22 gün ve "hürriyetten yoksun kılma" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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