2 yıllık hasret son buldu! Kuyruk sabah 6'da başladı: Sahurdan beri uyuyamadım çok heyecanlıyım

Her yıl Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif'in bu yıl da ziyarete kapalı olacağı belirtilmişti. Ancak vaka sayısındaki düşüşle birlikte Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi.