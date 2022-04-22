2 yıllık hasret son buldu! Kuyruk sabah 6'da başladı: Sahurdan beri uyuyamadım çok heyecanlıyım
İSTANBUL Fatih Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan, Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in Veysel Karani’ye hediye ettiği ve salgın nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif vaka sayısındaki düşüşle birlikte yeniden ziyarete açıldı.
Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif korona virüs tedbirleri çerçevesinde 2 yıldır ziyaret edilemiyordu.
Her yıl Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif'in bu yıl da ziyarete kapalı olacağı belirtilmişti. Ancak vaka sayısındaki düşüşle birlikte Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi.
Hırka-i Şerif dualarla yeniden ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camisi’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dua okunmasının ardından 2 yıllık hasret sona erdi ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.